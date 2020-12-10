200 тракторов против НДС: аграрии Молдовы вышли на протест – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молдавские фермеры, выступающие против повышения ставки налога на добавленную стоимость в сельском хозяйстве с 8 до 12 процентов, заняли главную площадь Кишинева. Всего на площади Великого национального собрания перед зданием правительства собралось порядка 200 единиц техники.

"Здесь собрались и с севера, и с юга Молдовы, из центра, с востока и с запада – то есть все районы здесь представлены. Здесь со всех партий люди есть, мы вообще не поднимаем вопрос политики", – заявил один из участников протеста.

Кроме того, что аграрии выступают против повышения ставки НДС, они также требуют выплат компенсаций пострадавшим от засухи фермерам и надеются, что правительство определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо. Аграрии намерены оставаться на центральной площади вплоть до момента выполнения властями их требований.

Партия социалистов Молдавии в среду уже предложила отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию, чтобы аграрии успели продать продукцию прошлого года по прежней ставке в восемь процентов.