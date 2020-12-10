ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

200 тракторов против НДС: аграрии Молдовы вышли на протест – видео

10.12.2020 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молдавские фермеры, выступающие против повышения ставки налога на добавленную стоимость в сельском хозяйстве с 8 до 12 процентов, заняли главную площадь Кишинева. Всего на площади Великого национального собрания перед зданием правительства собралось порядка 200 единиц техники.

© Sputnik / Sputnik
Премьер Молдовы заявил, что не уйдет в отставку из-за протестов в стране

"Здесь собрались и с севера, и с юга Молдовы, из центра, с востока и с запада – то есть все районы здесь представлены. Здесь со всех партий люди есть, мы вообще не поднимаем вопрос политики", – заявил один из участников протеста.

Кроме того, что аграрии выступают против повышения ставки НДС, они также требуют выплат компенсаций пострадавшим от засухи фермерам и надеются, что правительство определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо. Аграрии намерены оставаться на центральной площади вплоть до момента выполнения властями их требований.

Партия социалистов Молдавии в среду уже предложила отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию, чтобы аграрии успели продать продукцию прошлого года по прежней ставке в восемь процентов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молдавские фермеры заняли главную площадь Кишинева тракторами. Таким образом аграрии выражают свой протест против намерения властей повысить ставку НДС. Чего еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перестарался с диетой: исхудавший Джордж Клуни попал в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика