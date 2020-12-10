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Перестарался с диетой: исхудавший Джордж Клуни попал в больницу
10.12.2020 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Джордж Клуни подорвал свое здоровье: звезду госпитализировали из-за резкой потери веса.
© AP / Richard Shotwell
59-летний Клуни решил избавиться от лишнего веса ради роли в новом фильме "Полночное небо". Герой Клуни - астроном, который оказывается в одиночестве в постапокалиптической Антарктике и должен был выглядеть подтянутым и даже изможденным. После длительной диеты и тренировок актер сбросил 11 килограммов, но спровоцировал проблемы со здоровьем.
Как сообщило издание Daily Mirror, за несколько дней до съемок исхудавший Клуни оказался в больничной палате. Актер не рассчитал свои силы в похудении.
"Я слишком старался похудеть, и просто забыл позаботиться о себе", - признался актер после того, как ему диагностировали панкреатит.
Потеря веса стала не единственным изменением во внешности звезды: Клуни отрастил большую и косматую бороду и окончательно перестал быть похожим на себя.
"Да, я отрастил уродливую бороду. Моему сыну понравилось, ведь он начал прятать там всякие вещи, которые я находил потом. Например, эскимо", - пошутил актер.
Недавно еще один актер взволновал публику: Бен
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Секс-символу Голливуда потребовалась срочная госпитализация из-за истощения. На такие жертвы актер пошел ради роли в новом фильме.
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