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На китайской реке заметили идеально круглый вращающийся ледяной диск. Что это такое? (видео)

10.12.2020 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители китайского города Уланхот (Внутренняя Монголия, север КНР) стали свидетелями необычного природного явления. На местной реке Таоэрхэ был обнаружен ледяной диск, медленно вращающийся против часовой стрелки. Объект идеальной формы немедленно стал героем социальных сетей.

Диск на Таоэрхэ возник около недели назад. На появившихся в сети видео он действительно производит эффектное впечатление, чем не преминули воспользоваться многочисленные жители Уланхота. На самом деле этот «феномен» не так уж и редок. Подобные образования регулярно возникают на реках (и даже в водоемах со стоячей водой) в местностях с холодным климатом.

Физика процесса следующая. При таянии льда под диском образуется область пониженной температуры. Так как холодная вода более плотная, в этой области формируется нисходящий поток воды. Талая вода опускается вниз, закручиваясь воронкой, которая, в свою очередь, раскручивает диск льда. Его кромки трутся об окружающий лед и, постепенно стачиваясь, формируют объект идеальной формы.

 
 
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Жители китайского города Уланхот (Внутренняя Монголия, север КНР) стали свидетелями необычного природного явления. На местной реке Таоэрхэ был обнаружен ледяной...
 
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