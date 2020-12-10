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Депутаты приняли закон о госсимволах: больше флагов «во времени и пространстве» — больше патриотизма

10.12.2020 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах, сообщает БЕЛТА. Первое чтение прошло в мае — тогда акцент был на изменение герба. Теперь времена изменились, и актуальной стала тема расширения сферы применения госсимволов.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло заявил: «Достаточно много было комментариев по поводу этого законопроекта при подготовке к рассмотрению во втором чтении. Наибольшее количество изменений вносятся в ст. 5 действующего закона. Речь идет в основном о расширении сферы применения государственных символов. В частности, изменения касаются как времени, так и пространства. Так, ч. 3 ст. 5 предполагает, что число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия.

Что будет способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам — гербу и флагу».

Что такое «иные»?

— Это новация, — прокомментировал Onliner Виктор Свилло.

— Детские сады, частные компании, офисные здания и прочее будут прописываться в списке расширения сферы применения госсимволов?

— Как вам сказать. При соблюдении основного принципа — необходимое уважение к государственным символам. Если этот принцип соблюдается, то иные случаи можно распространять под ответственность человека или юридического лица, которое принимает это решение. Есть еще одна норма — часть 1 статьи 5, которую предполагается дополнить: на усмотрение руководителей госорганизаций перечень может быть расширен по их решению и под их ответственность. Но опять же — при соблюдении уважения к государственному флагу.

— Что такое уважение в этом контексте?

— Я мог бы привести примеры, когда при всем внутреннем уважении человек размещает флаг в неудобном месте или в неудовлетворительном состоянии. Думаю, этого достаточно для комментария, спасибо.

 
 
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Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах, сообщает БЕЛТА. Первое чтение прошло в мае — тогда акцент был на изменение герба. Теперь времена...
 
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