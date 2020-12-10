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Первое воздушное такси может появиться в Сингапуре в течение трех лет

10.12.2020 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первое воздушное такси может появиться в Сингапуре в течение трех лет

Компания Volocopter планирует в ближайшие три года запустить в Сингапуре первое воздушное такси. Напоминающий вертолет летательный аппарат будет способен перевозить двух пассажиров, информирует ТАСС со ссылкой на The Business Times.

По сведениям источника, германская компания Volocopter планирует обеспечить работой порядка 50 пилотов. Также будут наняты инженеры и другие технические специалисты.

Фото: Bloomberg

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Компания Volocopter планирует в ближайшие три года запустить в Сингапуре первое воздушное такси. Напоминающий вертолет летательный аппарат будет способен перевозить...
 
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