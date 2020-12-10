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Первое воздушное такси может появиться в Сингапуре в течение трех лет
Источник материала: ОНТ
Компания Volocopter планирует в ближайшие три года запустить в Сингапуре первое воздушное такси. Напоминающий вертолет летательный аппарат будет способен перевозить двух пассажиров,
По сведениям источника, германская компания Volocopter планирует обеспечить работой порядка 50 пилотов. Также будут наняты инженеры и другие технические специалисты.
Фото: Bloomberg
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Компания Volocopter планирует в ближайшие три года запустить в Сингапуре первое воздушное такси. Напоминающий вертолет летательный аппарат будет способен перевозить...
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