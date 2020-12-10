Мастер-классы и диалоговые площадки: на Могилевщине прошла встреча студотрядовцев

Источник материала: ОНТ

«Расскажите об опыте работы» – эта просьба не на собеседовании, а на встрече молодёжи. Студотрядовцы Могилёвщины говорили со сверстниками о сезоне 2020.

Строительные, педагогические и сельскохозяйственной направленности – всего 233 в регионе. А это значит, около 3-х тысяч молодых людей не только интересно провели каникулы, но и заработали. Чтобы подать пример другим, активисты трудового семестра организовали мастер-классы.

Говорили и о будущем страны. Встреча проходила в формате открытого диалога, дискутировали о молодежной политике. Впрочем, к обсуждениям им не привыкать, ребята – активные участники общественных приёмных и диалоговых площадок. Встречи студентов в формате открытого диалога продолжатся. А лучшие и самые важные идеи рассмотрят на Всебелорусском собрании.

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