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Тихановская – о закрытии границ: «Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик сделала заявление в связи с закрытием Беларусью наземной границы с 21 декабря.

Тихановская – о закрытии границ: «Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ»

– За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом, – обратилась Светлана Тихановская. – Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть.

Ранее стало известно, что Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Официально сообщается, что мера предпринята в целях предотвращения распространения в стране COVID-19.

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Политик сделала заявление в связи с закрытием Беларусью наземной границы с 21 декабря.
 
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