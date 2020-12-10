Тихановская – о закрытии границ: «Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик сделала заявление в связи с закрытием Беларусью наземной границы с 21 декабря.





– За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом, – обратилась Светлана Тихановская. – Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть.

Ранее стало известно, что Беларусь закрывает наземную границу на выезд . Официально сообщается, что мера предпринята в целях предотвращения распространения в стране COVID-19.