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МАЗ запустил новую лизинговую кампанию

10.12.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О новой программе для покупателей техники рассказали в пресс-службе Минского автомобильного завода.

МАЗ запустил новую лизинговую кампанию

Проект совместно разработали ОАО «МАЗ» и ОАО «Промагролизинг». Благодаря ей юридические лица теперь смогут сами выбирать условия финансовой аренды всей техники, производимой на Минском автомобильном заводе. Новшество должно свести до минимума риски крупных инвестиций в производство, а также получить долгосрочное финансирование с учетом потребностей каждого лизингополучателя.

За счет снижения капитальных вложений программа будет способствовать скорейшему обновлению основных фондов предприятий-получателей, а также появится возможность перенаправлять собственный капитал на другие цели. К тому же начнется более быстрое обновление автомобильного парка, в том числе за счет экологичной и технологически современной автотехники.

 
 
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О новой программе для покупателей техники рассказали в пресс-службе Минского автомобильного завода.
 
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