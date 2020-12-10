МАЗ запустил новую лизинговую кампанию

О новой программе для покупателей техники рассказали в пресс-службе Минского автомобильного завода.





Проект совместно разработали ОАО «МАЗ» и ОАО «Промагролизинг». Благодаря ей юридические лица теперь смогут сами выбирать условия финансовой аренды всей техники, производимой на Минском автомобильном заводе. Новшество должно свести до минимума риски крупных инвестиций в производство, а также получить долгосрочное финансирование с учетом потребностей каждого лизингополучателя.

За счет снижения капитальных вложений программа будет способствовать скорейшему обновлению основных фондов предприятий-получателей, а также появится возможность перенаправлять собственный капитал на другие цели. К тому же начнется более быстрое обновление автомобильного парка, в том числе за счет экологичной и технологически современной автотехники.