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Лукашенко проводит встречу с министром обороны и начальником Генштаба ВС

10.12.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко проводит встречу с главой Министерства обороны Виктором Хрениным и первым заместителем министра — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Александром Вольфовичем.

Лукашенко проводит встречу с министром обороны и начальником Генштаба ВС
Фото: president.gov.by

«Хренин и Вольфович обсуждают с президентом планирование применения региональной группировки войск ВС РБ и РФ», — говорится в сообщении телеграм-канала «Пул первого».

На встрече Лукашенко отметил необходимость «осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил».

 
 
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Александр Лукашенко проводит встречу с главой Министерства обороны Виктором Хрениным и первым заместителем министра — начальником Генерального штаба...
 
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