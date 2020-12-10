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Лукашенко проводит встречу с министром обороны и начальником Генштаба ВС
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко проводит встречу с главой Министерства обороны Виктором Хрениным и первым заместителем министра — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Александром Вольфовичем.
«Хренин и Вольфович обсуждают с президентом планирование применения региональной группировки войск ВС РБ и РФ», — говорится в сообщении телеграм-канала «Пул первого».
На встрече Лукашенко отметил необходимость «осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил».
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Александр Лукашенко проводит встречу с главой Министерства обороны Виктором Хрениным и первым заместителем министра — начальником Генерального штаба...
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