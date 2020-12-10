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«Не судите строго». У сына рэпера Gufa вышел первый трек
Источник материала: Tut.by
10-летний Сами, сын рэперов Алексея Долматова (Guf) и Айзы Анохиной, выпустил первый трек Surf. В нем он зачитал о том, что занимается джиу-джитсу, смотрит TikTok и залипает в YouTube. А еще любит маму и слушает папу.
Трек Surf появился на музыкальных площадках вчера, тогда же его выход проанонсировал сам Сами, а также его родители.
— Настал этот день. Это безмерно трогательно (мамочки и папочки меня поймут), когда твой сын настолько взрослый, что у него выходят собственные песни, —
Известно, что работа над треком велась еще летом, в его создании начинающему исполнителю помогал белорусский рэпер Murovei, который недавно
Сами Долматов — 10-летний сын Алексея Долматова (Guf) и Айзы Анохиной. Родители развелись после шести лет брака, когда мальчику было четыре. Пара все еще периодически выясняет отношения публично, но им приходится договариваться ради воспитания общего сына.
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10-летний Сами, сын рэперов Алексея Долматова (Guf) и Айзы Анохиной, выпустил первый трек Surf. В нем он зачитал о том, что занимается джиу-джитсу, смотрит TikTok и залипает в...
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