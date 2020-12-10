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Тихановская: Лукашенко превращает Беларусь в ГУЛАГ

10.12.2020 13:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Решение белорусских властей закрыть наземную границу возвращает страну во времена сталинизма.

Так прокомментировала постановление Совмина РБ Светлана Тихановская. По ее мнению, одна из причин принятия этого документа скрывается в желании властей не допустить международного расследования преступлений белорусских силовиков.

«С 21 декабря беларусам запретят выезд из страны наземным транспортом. За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом. Режим делает всё, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю беларусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть», - заявила Тихановская.

 
 
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Решение белорусских властей закрыть наземную границу возвращает страну во времена сталинизма.
 
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