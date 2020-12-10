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Вячеслава Кебича похоронят в пятницу на Восточном кладбище
Источник материала: Партизан
Похороны первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича состоятся в пятницу 11 декабря на Восточном кладбище.
Церемония прощания состоится в Доме офицеров с 11 до 13 часов, сообщает
Вячеслав Кебич скончался вчера в возрасте 84 лет. До этого у него был диагностирован COVID-19.
Он был председателем Совета министров с 1991-94 годах. В 1994 году проиграл президентские выборы Александру Лукашенко.
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Похороны первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича состоятся в пятницу 11 декабря на Восточном кладбище.
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