﻿ Уступи дорогу! Лукашенко назвал причину сложного периода: смена поколений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уступи дорогу! Лукашенко назвал причину сложного периода: смена поколений

10.12.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь переживает трудный период становления государственности и независимости, это связано со сменой поколений. Об этом заявил Александр Лукашенко в четверг, 10 декабря.





— Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений, — цитирует белорусского лидера БелТА.

По его словам, в республике настал «тяжелейший период», который негативно может сказаться на науке и спорте. Он пожелал нынешнему поколению воспитать «настоящих патриотов». Хотя настоящих патриотов, готовых жертвовать собой ради страны, сажает в тюрьмы. 

Впрочем, в главном на этот раз Лукшенко прав - дед на телеге застопорил движение. И оказался чрезвычайно злобным.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь переживает трудный период становления государственности и независимости, это связано со сменой поколений. Об этом заявил Александр Лукашенко в четверг,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лукашенко обсуждают план применения группировки войск Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика