У Лукашенко обсуждают план применения группировки войск Беларуси и России

"Нам надо осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще, материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных сил", — цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".





По его словам, идет нагнетание обстановки.





"Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО — говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся", — сказал он. Его слова приводит БелТА.





Но для чего-то же они тренируются, отметил Лукашенко, поэтому белорусским властям "успокаиваться нельзя", даже если у них за спиной "находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире".





Напомним, что Региональная белорусско-российская группировка войск существует с конца 1990-х годов. План применения группировки войск двух стран, одобренный в ноябре 2015, предусматривает совместные действия в рамках военной интеграции.





В марте 2017 года тогдашний министр обороны Андрей Равков говорил, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России.





В конце августа 2020 года на волне обострения ситуации в стране после выборов Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об использовании совместной группировки войск в случае реализации военной угрозы на западной границе республики.





"Если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", — говорил тогда Лукашенко.