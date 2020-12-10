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Путин принял окончательное решение по Лукашенко и донес его до Запада - эксперт

10.12.2020 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин принял окончательное решение по Лукашенко и донес его до Запада - эксперт
Фото: ТАСС
Политолог из России Виталий Третьяков сделал свой прогноз по политике Александра Лукашенко и его взаимоотношениям с Владимиром Путиным.

По его предположению, белорусский правитель будет «вертеться», чтобы отсидеть полностью свой 5-летний срок, хотя это многим не нравится, в том числе и «миллионам из 9 млн» жителей Беларуси.

В интервью «Украине.ру» Виталий Третьяков рассказал, что в Беларуси продолжится «антироссийская повестка» и после инаугурации Джо Байдена в США. Уже понятно, что Вашингтон хотел бы разорвать отношения Минска и Москвы, но у американского президента будут и другие задачи на ближайшее время. Вряд ли он вообще даже задумывается о новом после для Беларуси.

Европа, по предположению Третьякова, продолжит наступление и ужесточит санкции против белорусского руководства, и против Лукашенко. Европе Путин передал, что с Лукашенко или без него, он эту территорию не отдаст, заявил эксперт.

Тем временем, в Беларуси затихают протесты на улицах, поддержки извне для них нет. А Москва поможет любому президенту в укреплении власти, никакая оппозиция не решится на захват власти вооруженным путем.

«Москва сделает все для стабилизации белорусского режима, кто бы ни был у власти», – отметил политолог, предположив, что рекомендации от Путина получили все послы, а они донесут для западных руководителей.


Другой вопрос – как долго хватит терпения у Москвы мириться с «хитростями» Лукашенко. Все должно измениться для России и стабилизироваться после того, как в стране проведут реформу, примут Конституцию, сменят президента. Но Лукашенко может провести в своем кресле ближайшие полгода, а «где полгода, там и год».

По версии эксперта, обернет в свою пользу Лукашенко и создание в стране второй атомной станции. Он уже называет Белоруссию «атомной державой», хотя станцию построили по российскому проекту и на российские деньги. Все это президент будет использовать, чтобы пробыть на посту еще пять лет, добавил Третьяков.

Как писал ранее Topnews, эксперты раскритиковали желание Лукашенко создать Всебелорусское народное собрание. Политологи считают, что президент хочет создать аналог съезда КПСС, чтобы он занимался политикой страны. А главой Президиума точно ставит Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Эксперт уверен, что белорусски правитель «хочет отсидеться» еще пять лет.
 
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