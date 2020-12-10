Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Москва сделает все для стабилизации белорусского режима, кто бы ни был у власти», – отметил политолог, предположив, что рекомендации от Путина получили все послы, а они донесут для западных руководителей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин принял окончательное решение по Лукашенко и донес его до Запада - эксперт Эксперт уверен, что белорусски правитель «хочет отсидеться» еще пять лет.