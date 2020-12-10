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Путин принял окончательное решение по Лукашенко и донес его до Запада - эксперт
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
По его предположению, белорусский правитель будет «вертеться», чтобы отсидеть полностью свой 5-летний срок, хотя это многим не нравится, в том числе и «миллионам из 9 млн» жителей Беларуси.
В интервью
Европа, по предположению Третьякова, продолжит наступление и ужесточит санкции против белорусского руководства, и против Лукашенко. Европе Путин передал, что с Лукашенко или без него, он эту территорию не отдаст, заявил эксперт.
Тем временем, в Беларуси затихают протесты на улицах, поддержки извне для них нет. А Москва поможет любому президенту в укреплении власти, никакая оппозиция не решится на захват власти вооруженным путем.
«Москва сделает все для стабилизации белорусского режима, кто бы ни был у власти», – отметил политолог, предположив, что рекомендации от Путина получили все послы, а они донесут для западных руководителей.
Другой вопрос – как долго хватит терпения у Москвы мириться с «хитростями» Лукашенко. Все должно измениться для России и стабилизироваться после того, как в стране проведут реформу, примут Конституцию, сменят президента. Но Лукашенко может провести в своем кресле ближайшие полгода, а «где полгода, там и год».
По версии эксперта, обернет в свою пользу Лукашенко и создание в стране второй атомной станции. Он уже называет Белоруссию «атомной державой», хотя станцию построили по российскому проекту и на российские деньги. Все это президент будет использовать, чтобы пробыть на посту еще пять лет, добавил Третьяков.
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Эксперт уверен, что белорусски правитель «хочет отсидеться» еще пять лет.
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