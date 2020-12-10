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Чьи воздушные силы самые мощные в мире — рейтинг World Air Forces

10.12.2020 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Аналитики подсчитали, какие вооружения стоят в различных странах мира. Рейтинг World Air Forces 2020 возглавил военно-воздушный флот США, состоящий из 13 232 единиц техники, что составляет 25% общемирового парка ВВС.

Россия, у которой 4143 военных самолета и вертолета (8% общемирового парка военной авиатехники) - на втором месте. Третье место рейтинга занял Китай, у которого насчитали 3260 единиц авиатехники (6% общемирового парка).

Индия расположилась на четвертом месте рейтинга: 2119 самолетов и вертолетов (4% общемировых ВВС). Пятое место - Южная Корея (3% общемирового парка). ВВС страны включают 1 581 единицу техники.

© Sputnik
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Также в десятку мощнейших ВВС мира вошли Япония, Пакистан, Франция, Турция и Египет.

Что касается самой техники, то Flight International также назвало десятку самых распространенных военных самолетов в мире. Чаще всего на вооружении различных стран можно встретить американский истребитель F-16. На втором месте – советский и российский истребитель Су-27/30. На третьем – американский истребитель F-15.

Интересно, что российские вооружения оказались сразу на четырех позициях рейтинга — втором, пятом (МиГ-29), седьмом (штурмовик Су-25) и десятом местах (тактический фронтовой бомбардировщик Су-25).

Также в топ-10 вошли американский палубный истребитель F-18 (4 место), европейский многоцелевой истребитель Eurofighter (6 место), китайский многоцелевой истребитель J-7 (8 место) и американский истребитель F-5 (9 место).

 
 
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Масштабное исследование военно-воздушной техники провели эксперты британского журнала Flight International.
 
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