Источник материала: Хартия'97

Хлопотное дельце: лукашистов выгоняют на тонкий лед по всей Беларуси 1 10.12.2020, 13:12

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Успешная тактика демонстрации национального флага распространяется по стране.

Вслед за Минском новую партизанскую тактику — размещать национальный флаг подо льдом — начали использовать по всей Беларуси.

Сегодня утром были озадачены выходом на тонкий лед прислужники Таракана из Гомеля, Барановичей и других городов страны.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал еще одну подборку акции с флагом подо льдом с разных уголков Беларуси.

















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