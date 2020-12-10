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Хлопотное дельце: лукашистов выгоняют на тонкий лед по всей Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Хлопотное дельце: лукашистов выгоняют на тонкий лед по всей Беларуси
Успешная тактика демонстрации национального флага распространяется по стране.
Вслед за Минском новую партизанскую тактику — размещать национальный флаг подо льдом — начали использовать по всей Беларуси.
Сегодня утром были озадачены выходом на тонкий лед прислужники Таракана из Гомеля, Барановичей и других городов страны.
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Успешная тактика демонстрации национального флага распространяется по стране.
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