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Преподаватели БНТУ устроили протестный флешмоб к приезду Таракана

10.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Преподаватели БНТУ устроили протестный флешмоб к приезду Таракана

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  • 10.12.2020, 12:40
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Преподаватели БНТУ устроили протестный флешмоб к приезду Таракана

Люди с учеными степенями опубликовали свои расчетники.

Белорусскому национальному техническому университету (БНТУ) 10 декабря исполняется 100 лет. Этот вуз даже старше БГУ — тот появился годом позже, в 1921-м. В связи с этим в БНТУ сегодня наведался Таракан.

В честь «праздника», как пишут в кавычках сами преподаватели БНТУ, они решили показать свои расчетные листки редакции tut.by.

Сразу отметим: до средней по Минску зарплаты, мягко говоря, недотягивают.

Из чего складывается зарплата преподавателя

Основная часть зарплаты — это оклад. Дополнительно — в размере 5% от оклада — выплачивается премия. Также есть разного размера надбавки:

за высокие достижения в труде;

за контракт;

за специфику работы;

за стаж;

за характер труда.

Самые существенные из них — за контракт и специфику работы, а также — высокие достижения в труде суммой.

Удерживаются из зарплаты взносы в ФСЗН и подоходный налог, а также профсоюзные взносы. Для некоторых женщин есть списание в Белорусский союз женщин.

И вот сколько они получают. Напомним, это в Минске

Кандидат технических наук, доцент Вадим Гринев в БНТУ отработал восемь лет, до этого — еще 12 в Полоцком государственном университете. Работу преподавателя оценили в 548,87 рубля и аванс — 499,90 рубля. То есть даже меньше, чем 1200 рублей (387 евро по курсу НБ РБ на 9 декабря).


Доцент Сергей Игнатов работает в университете на 0,5 ставки уже 12 лет. Он показал свои расчетники за апрель и май этого года. В апреле выплаты составили 190 и 197,62 рубля. В мае — 213,45 и 174,17 рубля. Преподаватель числится на кафедре «Геотехника и строительная механика».


Выпускник БНТУ Юрий Гуминский в 2012 году поступил в аспирантуру, после ее окончания остался на кафедре «Машины и технология литейного производства». Сейчас он работает старшим преподавателем. В октябре Юрий получил 351,69 рубля и аванс 323,74 рубля.


Старший преподаватель на кафедре «Строительных конструкций» Сергей Коледа получил на руки 328,14 рубля, без учета аванса. Он составил еще 299,28 рубля. В университете Сергей с 2009 года.


Преподаватель математики кафедры «Естественнонаучные и творческие дисциплины» Ольга Арабей получила на руки 572,37 рубля, работая на 0,75 ставки. В университете она работает 3 года, а общий стаж Ольги — 7 лет.


С 2011 года преподает Александр Шибеко. Сотрудник кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» получил «чистыми» 719,61 руб. за свою работу в октябре.


Старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение информационных систем и технологий» Людмила Носкова работает на ставку. В октябре 2020-го она получила на руки 610,13 рубля. Людмила была студенткой 1-го выпуска своей кафедры, получила красный диплом и осталась работать в родном университете. За 30 лет служения ему закончила аспирантуру, издала два учебных пособия в издательстве «Питер».


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Теги: Минск
 
 
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Люди с учеными степенями опубликовали свои расчетники.
 
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