До какого числа будет длиться запрет? Что сейчас известно про закрытие границ

Источник материала: Onliner

Итак, сегодня ночью на Национальном правовом интернет-портале появилось постановление Совета министров №705 . Оно предусматривает запрет на выезд граждан Беларуси через наземные пункты пропуска. Постановление вызвало массу вопросов, ответы на которые мы попытались найти.

Когда точно закрывают границы?

Согласно тексту постановления, оно вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ опубликован 10 декабря, то есть этот день не считаем, значит, с 00:00 21 декабря выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска будет нельзя.

До какого числа будет действовать запрет?

Точной даты в документе нет. Но логика постановления предусматривает отмену только следующим постановлением Совета министров. Когда оно будет, информации ни в пресс-службе Совмина, ни в ГПК нет.

Что с российской границей?

Так как пунктов пропуска на белорусско-российской границе нет, выехать туда можно будет на прежних условиях. Напомним, наземная российская граница до сих пор закрыта. Въезжать в РФ могут только те, кто работает вахтовым методом, имеющие вид на жительство в РФ, едущие на лечение, похороны и так далее. Выезжать из России также могут только определенные категории: едущие на учебу, работу, похороны, лечение и так далее.

Если поехать в отпуск сейчас, то меня пустят обратно?

С 21 декабря начнет действовать запрет на выезд (кроме исключений, указанных в документе). Исходя из логики документа, въехать в Беларусь будет можно. Но если вы приехали из страны, включенной в список Минздрава, вам придется быть на самоизоляции 10 дней.

Чтобы получить официальные комментарии по поводу ситуации с границей, мы направили запросы в Государственный пограничный комитет, а также в пресс-службу Совета министров. Кроме этого, пытаемся получить комментарий и у Министерства здравоохранения. Как только мы их получим, сразу же опубликуем.

Свои вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы постараемся задать их госорганам.

(будет дополнено)