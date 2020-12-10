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Электрический Hummer выехал на зимние тесты

10.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Мичигане (США) на дорогу выехали первые предсерийные образцы GMC Hummer. Электрический внедорожник сейчас проходит зимние тесты, заявили в пресс-службе General Motors.

Производитель обещает отчитываться о каждом этапе подготовки производства Hummer EV вплоть до запуска продаж модели осенью 2021 года. Инженеры General Motors провели множество виртуальных испытаний электрического пикапа, что значительно ускорило процесс разработки модели. Сейчас настало время «живых» тестов.

Как уже сообщалось ранее, электрический пикап получил три мотора суммарной отдачей 1000 л. с. До сотни машина разгоняется примерно за три секунды. У автомобиля полноуправляемое шасси и 33-сантиметровый ход подвески. На машину будут устанавливать 35- и 37-дюймовые покрышки. Hummer будет оснащаться интеллектуальным полным приводом и получит запас хода более 550 км.

Электрический Hummer выехал на зимние тесты
Hummer H3 I SPORT UTILITY 4-DR, 2006 г.в., 148 060 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
35 420 р.
13 900$ / 11 452€
Hummer H2 I MEGA HUMMER H2, 2005 г.в., 215 000 км
белый, лимузин, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
127 410 р.
50 000$ / 41 196€
Hummer H2 I, 2007 г.в., 118 000 км
черный, внедорожник, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
71 095 р.
27 900$ / 22 987€
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В Мичигане (США) на дорогу выехали первые предсерийные образцы GMC Hummer. Электрический внедорожник сейчас проходит зимние тесты, заявили в пресс-службе General...
 
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