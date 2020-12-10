Депутаты поддержали запрет на звуковую рекламу в общественном транспорте, если она не социальная

Источник материала: Onliner

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам рекламы», передает БЕЛТА. «С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем», — резюмировали они.

Как отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук, некоторые нормы направлены на либерализацию в данной сфере. Так, отменена административная процедура по согласованию содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве. Также предоставлено право рекламораспространителю по установке средств наружной рекламы без проектной документации. Сокращен объем медицинской рекламы, который необходим для прохождения согласования с Министерством здравоохранения.

По словам парламентария, очень активное обсуждение и большой резонанс получил вопрос по звуковой рекламе в общественном транспорте.

— С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем. Но реклама на электронном табло, то есть в виде бегущий строки и определенных картинок, — разрешена. Хочу обратить внимание, что звуковая реклама в общественном транспорте запрещена коммерческая, кроме социальной рекламы, — подчеркнула Оксана Гайдук.