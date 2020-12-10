Как в авиации. «Группа ГАЗ» поставила «Мосгортрансу» тренажеры-симуляторы для обучения водителей автобусов

Источник материала: Onliner Обычно тренажер «системы виртуальной реальности» это что-то из области обучения пилотов авиалайнеров. Но теперь авиационные технологии «спускаются на землю». «Группа ГАЗ» поставила ГУП «Мосгортранс» электронные тренажеры для обучения водителей работе на дизельных автобусах современных модификаций и на электробусах.

Тренажеры являются точной имитацией рабочей кабины серийных автобусов ЛиАЗ, где в режиме реального времени моделируются различные дорожные ситуации. Особое внимание в обучающей системе уделяется отработке действий водителя в нештатных ситуациях, связанных со сложными погодными условиями или нарушениями со стороны других участников дорожного движения.

Кабины-имитаторы разработаны производителем компьютерных тренажеров совместно с инженерами Ликинского автобусного завода с учетом особенностей конструкции и технического оснащения каждой модели. Тренажеры установлены в учебно-курсовом комбинате ГУП «Мосгортранс». Обучающая система имитирует поездки на реальных маршрутах Москвы с воспроизведением объектов окружающей дорожной инфраструктуры и действий всех участников дорожного движения. Помимо этого, моделируются нештатные ситуации на дороге: авария по курсу движения транспорта, «подрезание» легковым автомобилем, внезапное появление пешехода на проезжей части, выезд на встречную полосу, маневрирование в условиях закрытого обзора и пр.





Специальные датчики, установленные в симуляторах, считывают показания с приборной панели, руля и педалей. В зависимости от этого динамическая платформа реагирует на действия водителя, полностью имитируя особенности движения машин длиной 12 и 18,7 м. Кабина обеспечивает наблюдение за моделируемой ситуацией в секторе 180° с места водителя, также симулятор оснащен средствами объемной звуковой имитации.