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Как в авиации. «Группа ГАЗ» поставила «Мосгортрансу» тренажеры-симуляторы для обучения водителей автобусов

10.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно тренажер «системы виртуальной реальности» это что-то из области обучения пилотов авиалайнеров. Но теперь авиационные технологии «спускаются на землю». «Группа ГАЗ» поставила ГУП «Мосгортранс» электронные тренажеры для обучения водителей работе на дизельных автобусах современных модификаций и на электробусах.

Тренажеры являются точной имитацией рабочей кабины серийных автобусов ЛиАЗ, где в режиме реального времени моделируются различные дорожные ситуации. Особое внимание в обучающей системе уделяется отработке действий водителя в нештатных ситуациях, связанных со сложными погодными условиями или нарушениями со стороны других участников дорожного движения.

Кабины-имитаторы разработаны производителем компьютерных тренажеров совместно с инженерами Ликинского автобусного завода с учетом особенностей конструкции и технического оснащения каждой модели. Тренажеры установлены в учебно-курсовом комбинате ГУП «Мосгортранс». Обучающая система имитирует поездки на реальных маршрутах Москвы с воспроизведением объектов окружающей дорожной инфраструктуры и действий всех участников дорожного движения. Помимо этого, моделируются нештатные ситуации на дороге: авария по курсу движения транспорта, «подрезание» легковым автомобилем, внезапное появление пешехода на проезжей части, выезд на встречную полосу, маневрирование в условиях закрытого обзора и пр.

Как в авиации. «Группа ГАЗ» поставила «Мосгортрансу» тренажеры-симуляторы для обучения водителей автобусов

Специальные датчики, установленные в симуляторах, считывают показания с приборной панели, руля и педалей. В зависимости от этого динамическая платформа реагирует на действия водителя, полностью имитируя особенности движения машин длиной 12 и 18,7 м. Кабина обеспечивает наблюдение за моделируемой ситуацией в секторе 180° с места водителя, также симулятор оснащен средствами объемной звуковой имитации.

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Обычно тренажер «системы виртуальной реальности» это что-то из области обучения пилотов авиалайнеров. Но теперь авиационные технологии «спускаются на землю»....
 
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