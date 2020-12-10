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В Cyberpunk 2077 одновременно играли более миллиона человек в Steam

10.12.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выход Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED может оказаться самым успешным стартом в игровой индустрии за ее историю. По крайней мере, рекорд в Steam уже поставлен. В пике одновременно в «Киберпанк» рубились 1 млн и еще 3 тысячи человек. Сейчас онлайн составляет 791 тысячу человек.

Предыдущим самым успешным запуском игры в Steam была Fallout 4, которая в пике собрала 471 тысячу геймеров. У третьего «Ведьмака» в свое время были 92 тысячи одновременных игроков на старте.

В Cyberpunk 2077 одновременно играли более миллиона человек в Steam

Разработчики тем временем сообщили о внушительном количестве предзаказов. На всех актуальных игровых платформах было оформлено 8 млн предзаказов.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Выход Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED может оказаться самым успешным стартом в игровой индустрии за ее историю. По крайней мере, рекорд в Steam уже поставлен. В...
 
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