В Cyberpunk 2077 одновременно играли более миллиона человек в Steam

Источник материала: Onliner

Выход Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED может оказаться самым успешным стартом в игровой индустрии за ее историю. По крайней мере, рекорд в Steam уже поставлен. В пике одновременно в «Киберпанк» рубились 1 млн и еще 3 тысячи человек. Сейчас онлайн составляет 791 тысячу человек.

Предыдущим самым успешным запуском игры в Steam была Fallout 4, которая в пике собрала 471 тысячу геймеров. У третьего «Ведьмака» в свое время были 92 тысячи одновременных игроков на старте.





Разработчики тем временем сообщили о внушительном количестве предзаказов. На всех актуальных игровых платформах было оформлено 8 млн предзаказов.