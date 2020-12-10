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Переработан план применения региональной группировки войск Беларуси и России

10.12.2020 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ctv.by

Сообщается, что план актуализирован с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще. 10 декабря с ним ознакомился Александр Лукашенко.

Предложения по переработке плана Лукашенко представили глава Минобороны Виктор Хренин и начальник Генштаба ВС Беларуси Александр Вольфович.

Заслушивая доклад военачальников, Лукашенко отметил «нагнетание обстановки» в мире и у западных границ Беларуси. «Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная», - заявил Лукашенко.

Аналогичная работа по корректировке плана проводится и в России, отметил также Лукашенко. Он пояснил, что наличие региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства. Ее целью является защита границ на западном направлении. Основу группировки составляют ВС Беларуси. В России созданы силы и средства, которые привлекаются для защиты России и Беларуси в случае конфликта или   военных действий.

 
 
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Сообщается, что план актуализирован с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще. 10 декабря с ним ознакомился Александр Лукашенко.
 
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