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Власти США намерены через суд заставить Facebook продать Instagram и WhatsApp

10.12.2020 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: grozny-news.net

Facebook, в свою очередь, заявила, что покупка Instagram и WhatsApp была одобрена американскими регуляторами. Аннулировав сделки, власти создадут опасный для будущего инновационных технологий прецедент.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и ещё 48 штатов и территорий подали два отдельных антимонопольных иска против Facebook. Целью исков являет дробление компании, которая, как считают власти, незаконно построила монополию.  Комиссия пришла к выводу, что Facebook многие годы систематически устраняла угрозы доминирующему положению на рынке. Своими действиями, считают регуляторы, компания наносит ущерб конкуренции. Это, в свою очередь, лишает рекламодателей и пользователей преимуществ выбора.

В ответ Facebook выступил с заявлением, в котором отмечает: теперь ни одна сделка никогда не будет признана окончательной и антимонопольные органы всегда смогут ее пересмотреть. Это, по мнению руководства компании,  нанесет удар по инновационным технологиям.

Отмечается также, что «Facebook потратила миллиарды долларов и миллионы часов, чтобы превратить Instagram и WhatsApp в приложения, которыми пользователи пользуются сегодня». «Instagram, который вы видите сегодня, это Instagram, который Facebook построил, а не приложение, которое он приобрел. Facebook купил Instagram, когда у него было около 2% пользователей, всего 13 сотрудников, никакого дохода и практически никакой собственной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

В компании также отметили, что понимают причины решения FTC. «Важные вопросы поставлены о «больших технологиях » и о том, принимают ли Facebook и его конкуренты правильные решения в отношении выборов, вредного контента и конфиденциальности», — цитирует Facebook РБК.

Компания приобрела Instagram в 2012 году, а WhatsApp в 2014 году и тогда FTC и европейские антимонопольные органы не нашли никаких нарушений, сделки были одобрены.

 

 
 
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Facebook, в свою очередь, заявила, что покупка Instagram и WhatsApp была одобрена американскими регуляторами. Аннулировав сделки, власти создадут опасный для будущего...
 
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