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Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси

10.12.2020 13:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси

В Минске прошла церемония «Звёздный мяч», где наградили лучших игроков и тренеров прошедшего футбольного сезона.

Вне конкуренции был Максим Скавыш — он признан лучшим футболистом года, а также лучшим игроком чемпионата. Для нападающего БАТЭ — это первые подобные титулы. Также Максим Скавыш стал самым результативным бомбардиром чемпионата, забив 19 голов. Лучшим тренером признан Виктор Гончаренко, возглавляющий московский ЦСКА. Для него это уже десятая победа в номинации.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла церемония «Звёздный мяч», где наградили лучших игроков и тренеров прошедшего футбольного сезона. Вне конкуренции был Максим Скавыш — он...
 
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