Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Минске прошла церемония «Звёздный мяч», где наградили лучших игроков и тренеров прошедшего футбольного сезона.

Вне конкуренции был Максим Скавыш — он признан лучшим футболистом года, а также лучшим игроком чемпионата. Для нападающего БАТЭ — это первые подобные титулы. Также Максим Скавыш стал самым результативным бомбардиром чемпионата, забив 19 голов. Лучшим тренером признан Виктор Гончаренко, возглавляющий московский ЦСКА. Для него это уже десятая победа в номинации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram