Прощание с народной артисткой Беларуси Беллой Масумян пройдет сегодня в Минске

Источник материала: ОНТ

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Звезда пленительного взгляда. С народной артисткой Беларуси Беллой Масумян простятся сегодня в Минске. Гражданская панихида пройдёт в Горьковском театре, которому примадонна служила верой и правдой без малого 60 лет.

Великая актриса скончалась на 84-м году жизни. С ней уходит целая эпоха. «Жена театра» – говорил о Белле Масумян её сценический партнёр Ростислав Янковский. С кино у драматической героини был непродолжительный роман. Зато на подмостках – почти сто образов. Семь ролей – в текущем репертуаре. Открытая перед зрителем, в частную жизнь народная артистка не любила пускать посторонних. Сегодня в Горьковском опущен занавес.

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