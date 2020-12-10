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Прощание с народной артисткой Беларуси Беллой Масумян пройдет сегодня в Минске

10.12.2020 13:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прощание с народной артисткой Беларуси Беллой Масумян пройдет сегодня в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Звезда пленительного взгляда. С народной артисткой Беларуси Беллой Масумян простятся сегодня в Минске. Гражданская панихида пройдёт в Горьковском театре, которому примадонна служила верой и правдой без малого 60 лет. 

Великая актриса скончалась на 84-м году жизни. С ней уходит целая эпоха. «Жена театра» – говорил о Белле Масумян её сценический партнёр Ростислав Янковский. С кино у драматической героини был непродолжительный роман. Зато на подмостках – почти сто образов. Семь ролей – в текущем репертуаре. Открытая перед зрителем, в частную жизнь народная артистка не любила пускать посторонних. Сегодня в Горьковском опущен занавес.         

 

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Теги: Минск
 
 
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Звезда пленительного взгляда. С народной артисткой Беларуси Беллой Масумян простятся сегодня в Минске. Гражданская панихида пройдёт в Горьковском театре,...
 
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