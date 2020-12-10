ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью

10.12.2020 13:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» выпустило настольную игру «Право имею». Ее цель — рассказать детям на доступном языке о правах, которые даны им от рождения.

В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью

В детской настольной игре продумано все, чтобы участники на примере простых жизненных ситуаций запомнили и научились пользоваться правами, которые принадлежат каждому ребенку. Свой ход игрок начинает с того, что вытягивает «карту Ситуаций». Задача игрока — определить, какое из прав нарушается в описанной истории. В случае неверного ответа на поле выставляются фигурки монстров.

При разработке игры учитывался критерий доступности. Она подходит для детей разного возраста и разных когнитивных способностей. Игра предусмотрена для детей от шести лет, для ребят постарше можно выбрать уровни с усложнениями — без коллективного принятия решений, возможности ответить повторно в случае ошибки, подсказок с названиями прав. Ребенок с инвалидностью может играть с поддержкой взрослого — в таком случае помощник не считается игроком.

«Игра создавалась в первую очередь для детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, и специалистов, которые с ними работают. Очень важно, чтобы сами дети знали, какие у них есть права, а специалисты помогли и научили практическому применению этих прав. В домах-интернатах для детей с особенностями психофизического развития сейчас находятся около 1400 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 35 лет. У каждого ребенка, вне зависимости от условий проживания, есть право на полноценное и счастливое детство, личные права, гарантированные национальным и международным законодательством», — отмечает Валентин Чернякевич, ведущий специалист БОО «Мир без границ».

БОО «Мир без границ» передало настольные игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Также игра доступна для пользования во всех ЦКРОиРах страны (Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации функционируют во всех областных и районных городах Беларуси как учреждения специального образования для детей с особыми образовательными потребностями. — ред.).

Проект «Знать, чтобы помогать» реализуется БОО «Мир без границ» совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации «ЭРИКС партнер по развитию» (Королевство Швеция) с августа 2018 года.

Проект направлен на изучение и апробацию международных стандартов мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью, новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью пользоваться правами, гарантированными Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах людей с инвалидностью.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра разрабатывалась в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замест крымінальнай справы — інструктаж. СК не знайшоў крыміналу ў раненьні кіроўцы аўтобуса сьвятлашумавой гранатай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика