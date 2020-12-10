Белорусы создали бота, который призван вернуть хорошее настроение

Источник материала: Tut.by

Команда белорусских разработчиков и психолога запустила Telegram-бота Moodmate , который «поможет оставаться в бодром расположении духа в любой ситуации».





В разработке бота принимало участие несколько человек: основатель краудфандинговой платформы Talaka.by и медиаплатформы «Имена» Евген Клишевич, психолог и коуч Ольга Турцевич, а также разработчик Google Ян Бабицкий. Команда проекта рассказала, что в разработке участвовали также врач и автор блога про здоровье Андрей Беловешкин и бизнес-ментор Александр Сорокоумов.

Вот как основатели проекта сами его описывают: «Moodmate ― это „тренер по настроению“. Задача бота ― научить пользователей действовать так, чтобы они легко побеждали стресс. Для этого бот ежедневно делится простыми короткими упражнениями. Эффект от них, как показывают исследования , можно будет почувствовать уже через две недели».

Ежедневно пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших упражнений. «Занимаясь с ботом, пользователь узнает, как действовать в различных ситуациях, чтобы это улучшало настроение. Но что важнее - сформирует привычку так действовать», — уточняют авторы проекта.

Важный момент: Moodmate — бесплатный бот. Во всяком случае, на момент публикации материала. По словам разработчиков, они хотят проверить, найдет ли он свою аудиторию, и только потом внедрять новые функции вроде перевода на русский и белорусский языки, а также думать о монетизации. Но нас заверили, что «даже в таком варианте часть бота останется бесплатной».