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Белорусы создали бота, который призван вернуть хорошее настроение

10.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда белорусских разработчиков и психолога запустила Telegram-бота Moodmate, который «поможет оставаться в бодром расположении духа в любой ситуации».


В разработке бота принимало участие несколько человек: основатель краудфандинговой платформы Talaka.by и медиаплатформы «Имена» Евген Клишевич, психолог и коуч Ольга Турцевич, а также разработчик Google Ян Бабицкий. Команда проекта рассказала, что в разработке участвовали также врач и автор блога про здоровье Андрей Беловешкин и бизнес-ментор Александр Сорокоумов.

Вот как основатели проекта сами его описывают: «Moodmate ― это „тренер по настроению“. Задача бота ― научить пользователей действовать так, чтобы они легко побеждали стресс. Для этого бот ежедневно делится простыми короткими упражнениями. Эффект от них, как показывают исследования, можно будет почувствовать уже через две недели».

Ежедневно пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших упражнений. «Занимаясь с ботом, пользователь узнает, как действовать в различных ситуациях, чтобы это улучшало настроение. Но что важнее - сформирует привычку так действовать», — уточняют авторы проекта.

Важный момент: Moodmate — бесплатный бот. Во всяком случае, на момент публикации материала. По словам разработчиков, они хотят проверить, найдет ли он свою аудиторию, и только потом внедрять новые функции вроде перевода на русский и белорусский языки, а также думать о монетизации. Но нас заверили, что «даже в таком варианте часть бота останется бесплатной».

 
 
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Ежедневно пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших...
 
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