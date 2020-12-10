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На Витебщине раскрыли хитрую схему хищения денег из бюджета

10.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области выявили и пресекли незаконную схему хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов, сообщает КГК.


Фото: unsplash.com

Итак, как это все работало? Директор витебской частной компании в 2019 году оформил фиктивные документы на куплю-продажу оборудования, используя две подконтрольные ему фирмы в Беларуси и офшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах. Чтобы воспользоваться правом на возврат из бюджета НДС, две белорусские фирмы «торговали» между собой одним и тем же оборудованием: его стоимость то многократно завышалась, то существенно занижалась.

В результате этих перепродаж в налоговой декларации по НДС за первое полугодие 2020 года было отражено более 1,5 млн рублей, подлежащих возврату из бюджета. Директор пытался добиться перечисления из бюджета на счет своей фирмы этой суммы, однако ему не удалось ее получить: помешали работники финансовой милиции.

По данным КГК, директор планировал после незаконного возврата НДС заявить о банкротстве своей второй коммерческой организации.

Деньги за якобы поставленное оборудование были направлены по договору перевода долга на счет подконтрольной руководителю офшорной компании и впоследствии частично обналичены в витебских банкоматах через корпоративную карточку компании-нерезидента. При этом директор не уплатил в бюджет 1,2 млн рублей офшорного сбора.

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела по ст. 14, ч. 4 ст. 210 УК (Покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 
 
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