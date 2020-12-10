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На Логойском тракте Volkswagen въехал в здание

10.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в здание на Логойском тракте в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.


На месте происшествия работают спасатели, медики, сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.


(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
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