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На Логойском тракте Volkswagen въехал в здание
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в здание на Логойском тракте в Минске, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
На месте происшествия работают спасатели, медики, сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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