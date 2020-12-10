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В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе с участием Эрдогана

10.12.2020 13:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Азербайджана организовали военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщили в Минобороны Азербайджана, в нем примут участие более 3 тыс. военнослужащих и будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. На площади появится также и захваченная во время боевых действий трофейная техника, отметили в Минобороны.

На параде присутствует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом, передает РБК.

Президент Азербайджана Алиев также учредил новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября.

Министерство обороны Азербайджано отчиталось, что за полтора месяца боев погибли 2783 военнослужащих армии, более 100 пропали без вести, 1245 военных ранены и находятся на излечении в госпиталях. В Армении суммарные потери своей армии оценили в 2660 военнослужащих.

 
 
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Власти Азербайджана организовали военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.
 
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