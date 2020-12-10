Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обратилась к литовским властям с просьбой не покупать белорусские калийные удобрения, чтобы "деньги этого предприятия [Беларуськалия] не поступали режиму Александра Лукашенко".

"Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией "Беларуськалий", чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму Лукашенко", - сказала Тихановская в четверг агентству BNS.

"Мы затронули вопрос о повышении стоимости транзита, чтобы это было увязано с увольнениями работников предприятия: увольняете людей - повышаем цену или прекратим транзит", - также сообщила она.

Помимо Беларуськалия, речь шла о санкциях в отношении предприятий «Гродно Азот» и «Нафтан». Однако Тихановская признала, что литовские власти неоднозначно отнеслись к санкциям.

"Политики высказывают разные мнения", - отметила она.

Беларусь экспортирует калийные удобрения через Клайпедский государственный морской порт.