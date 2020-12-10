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Возьмут количеством: власти будут поднимать уровень патриотизма флагами

10.12.2020 13:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Теперь государственные символы будут использоваться еще чаще. В пользу законопроекта проголосовали сегодня в Палате представителей.

В Беларуси расширят перечень поводов для применения государственных символов. 10 декабря депутаты Палаты представителей проголосовали за внесение изменений в закон «О государственных символах Республики Беларусь» во втором чтении. Депутаты полагают, что более частое использование официального флага и герба будут способствовать росту гордости за страну и патриотизма у граждан.

Как заявил БелТА зампред Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло, флаг можно будет применять на спортивных соревнованиях, спортивно-массовых, культурных и иных мероприятиях.

«Это будет способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам — гербу и флагу», — сказал Свилло.

Отметим, что предвыборная кампания и последующие за выборами 9 августа массовые акции протеста в Беларуси проходили исключительно под бело-красно-белыми флагами. За четыре месяца первый госудерственный флаг независимой Беларуси стал настоящим символом национального сопротивления. Власти же ведут непримиримую борьбу с любым сочетанием белого и красного цветов. Иногда борьба доходит до абсурда. Так, накануне в Минске коммунальные службы буквально выдалбывали нарисованный подо льдом Свислочи флаг. 

В 2018 году депутаты Анна Канопацкая и Елена Анисим предлагали Минкульту приравнять бело-красно-белый флаг к красно-зеленому и разрешить свободно использовать его во время государственных праздников, праздничных дней, а также во время торжественных мероприятий, которые проводятся государственными органами, юридическими лицами, гражданами и во время народных, рабочих, семейных праздников, а также в другие памятные даты. 

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь государственные символы будут использоваться еще чаще. В пользу законопроекта проголосовали сегодня в Палате представителей.
 
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