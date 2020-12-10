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Лукашенко на заметку: Россия впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО

10.12.2020 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости



Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

"В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".
 
 
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Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости
 
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