Лукашенко на заметку: Россия впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО









Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.





"В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.





Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".



