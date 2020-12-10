|
Лукашенко на заметку: Россия впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО
Источник материала: Партизан
Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает
Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.
"В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.
Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости
|
Свежие газеты
Архив (Разное)