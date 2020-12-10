Каждый день - новое дно: на минчанина завели уголовное дело за звонок российскому пропагандисту

сообщает ТГ-канал ведомства. Минске сотрудники ГУБОПиК задержали 47-летнего мужчину, работающего в христианском социальном центре столицы,ТГ-канал ведомства.





Поводом стала жалоба 31-летнего журналиста "Russia Today" Константина Придыбайло, известного своими одиозными репортажами из Беларуси. Придыбайло пожаловался в милицию на звонок с угрозами.





На опубликованной записи слышен такой разговор:





— Узнал меня?

— Не узнал.

— Меня зовут твой п*****ц.









На минчанина заведено уголовное дело... за "угрозу убийством".





Следует отметить, что за четыре месяца в Беларуси не возбудждено НИ ОДНОГО дела по многочисленным фактам избиений, пыток и ладе убийство, совершённых силовиками.





Зато так называемые судьи пачками штампуют незаконные приговоры гражданам страны, в том числе наказывают лишением свободы за надпись на асфальте в память об убитом 10 августа Александре Тарайковском