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Каждый день - новое дно: на минчанина завели уголовное дело за звонок российскому пропагандисту
Источник материала: Партизан
За якобы угрозу российскому пропагандисту Константину Придыбайло задержали минчанина
В Минске сотрудники ГУБОПиК задержали 47-летнего мужчину, работающего в христианском социальном центре столицы,
Поводом стала жалоба 31-летнего журналиста "Russia Today" Константина Придыбайло, известного своими одиозными репортажами из Беларуси. Придыбайло пожаловался в милицию на звонок с угрозами.
На опубликованной записи слышен такой разговор:
— Узнал меня?
— Не узнал.
— Меня зовут твой п*****ц.
На минчанина заведено уголовное дело... за "угрозу убийством".
Следует отметить, что за четыре месяца в Беларуси не возбудждено НИ ОДНОГО дела по многочисленным фактам избиений, пыток и ладе убийство, совершённых силовиками.
Зато так называемые судьи пачками штампуют незаконные приговоры гражданам страны, в том числе наказывают лишением свободы за надпись на асфальте в память об убитом 10 августа Александре Тарайковском
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За якобы угрозу российскому пропагандисту Константину Придыбайло задержали минчанина
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