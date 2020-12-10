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Каждый день - новое дно: на минчанина завели уголовное дело за звонок российскому пропагандисту

10.12.2020 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За якобы угрозу российскому пропагандисту Константину Придыбайло задержали минчанина

В Минске сотрудники ГУБОПиК задержали 47-летнего мужчину, работающего в христианском социальном центре столицы, сообщает ТГ-канал ведомства.

Поводом стала жалоба 31-летнего журналиста "Russia Today" Константина Придыбайло, известного своими одиозными репортажами из Беларуси. Придыбайло пожаловался в милицию на звонок с угрозами. 

На опубликованной записи слышен такой разговор:

— Узнал меня?
— Не узнал.
— Меня зовут твой п*****ц.


На минчанина заведено уголовное дело... за "угрозу убийством".

Следует отметить, что за четыре месяца в Беларуси не возбудждено НИ ОДНОГО дела по многочисленным фактам избиений, пыток и ладе убийство, совершённых силовиками. 

Зато так называемые судьи пачками штампуют незаконные приговоры гражданам страны, в том числе наказывают лишением свободы за надпись на асфальте в память об убитом 10 августа Александре Тарайковском
 
Теги: Минск
 
 
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За якобы угрозу российскому пропагандисту Константину Придыбайло задержали минчанина
 
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