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Лечит простуду и сжигает калории: чем полезна острая еда?

10.12.2020 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У каждого точно есть друг, который на дух не переносит острое - из-за вкусовых качеств или по предписаниям медиков. И тем не менее рестораны с азиатской кухней продолжают завоевывать весь мир, а лавочки с пряными специями можно найти во многих супермаркетах города.

© Pixabay
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Да, у острой пищи определенно есть своя "теневая сторона": такая еда может вызвать приступ гастрита или язвы у людей со слабым ЖКТ, вот почему медики рекомендуют знать меру и не переедать жгучие приправы. Но есть их все же стоит, ведь это будет полезно не только для вашего здоровья, но и фигуры. Так в чем же польза острой еды?

Укрепляет здоровье

Со слов американских ученых, жители Бразилии и Мексики, чей рацион состоит из острой еды, менее подвержены онкологии. Вещество, содержащееся в перце чили, способно убивать раковые клетки в легких и поджелудочной железе. Также доказано, что перец препятствует накоплению холестерина и сокращает выделение желудочного сока, что наоборот, снижает риск язвы.

Сжигает калории

Пряные приправы помогают бороться с излишками веса. Чили, халапеньо и другие "острые собратья" ускоряют метаболизм и стимулируют обмен веществ, что заставляет организм сжигать калории в ускоренном режиме. Также острый перец притупляет чувство голода и контролирует килограммы.

Лечит простуду и сезонную хандру

Острые приправы помогают распрощаться от насморка, облегчают симптомы простуды и гриппа, служат профилактикой бронхита и астмы. Также ученые считают, что острая еда снижает воспаления, снимает болевые ощущения, а также повышает настроение благодаря согревающим свойствам.

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