ГАИ будет использовать датчики скорости без предупреждающих знаков

Источник материала: Onliner

— Исходя из анализа аварийности, основной причиной ДТП является несоблюдение водителями транспортных средств безопасной скорости движения, — отметили в Госавтоинспекции. — Многие водители игнорируют требования ПДД при подъезде к пешеходному переходу и не снижают скорость. Невнимательность приводит к отсутствию времени для принятия мер по предотвращению ДТП.

В ГАИ также отметили, что с начала текущего года на территории Минской области наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. В этом году на дорогах области 171 человек погиб и 783 получили травмы.