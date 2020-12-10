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ГАИ будет использовать датчики скорости без предупреждающих знаков
Источник материала: Onliner
— Исходя из анализа аварийности, основной причиной ДТП является несоблюдение водителями транспортных средств безопасной скорости движения, — отметили в Госавтоинспекции. — Многие водители игнорируют требования ПДД при подъезде к пешеходному переходу и не снижают скорость. Невнимательность приводит к отсутствию времени для принятия мер по предотвращению ДТП.
В ГАИ также отметили, что с начала текущего года на территории Минской области наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. В этом году на дорогах области 171 человек погиб и 783 получили травмы.
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ГАИ Минской области предупредила о том, что в патрульных автомобилях ДПС разместит датчики контроля скорости, которые будут использованы без предупреждающих...
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