На Логойском тракте автомобиль врезался в офисное здание: водителю стало плохо за рулем

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня в районе пересечения Логойского тракта и улицы Олешева в Минске. Автомобиль, по его словам, врезался в колонну на крыльце офисного здания.

— У машины капот сильно погнут, а колонна примерно на месте радиатора оказалась, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

Он застал на месте только экипаж ГАИ и эвакуатор, однако, как выяснилось, скорая тоже приезжала. Обстоятельства ДТП нам сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.

— По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Он госпитализирован. На месте работают сотрудники ОГАИ Советского РУВД г. Минска, — сообщила она.

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