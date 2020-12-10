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На Логойском тракте автомобиль врезался в офисное здание: водителю стало плохо за рулем
Источник материала: Onliner
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— У машины капот сильно погнут, а колонна примерно на месте радиатора оказалась, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.
Он застал на месте только экипаж ГАИ и эвакуатор, однако, как выяснилось, скорая тоже приезжала. Обстоятельства ДТП нам сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.
— По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Он госпитализирован. На месте работают сотрудники ОГАИ Советского РУВД г. Минска, — сообщила она.
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