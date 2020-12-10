Минский моторный завод запускает новую линейку двигателей

Источник материала: Onliner

ММЗ в следующем году планирует выпустить с конвейера первую промышленную партию двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG. Эта линейка малоразмерных четырехцилиндровых моторов объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л. с. представляет собой аналог немецких Deutz и японских Kubota.

«Наши моторы проще в эксплуатации и обслуживании в сравнении с немецкими и японскими вариантами, — заверяют в ММЗ. — Также они составят конкуренцию в цене: двигатели будут дешевле, а качество и сервис на должном уровне. Уже готовы опытные образцы, к ним наблюдается интерес потребителей».





Сообщается, двигатели были поставлены на ОАО «Амкодор» (для установки на мини-погрузчик), на ряд российских предприятий для дизельных генераторов, погрузчика, селекционного комбайна. Также ММЗ делает ставку на переоборудование б/у техники. Говорят, уже есть первый пример — УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02.

«По своему устройству моторы данной линейки представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD, — дополнили на предприятии. — Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и значительно конструктивно новые детали, что и требует отдельной подготовки производства, начиная с этапа изготовления отливок. До конца декабря намерены наладить собственный выпуск и отливку деталей на литейном производстве филиала в Столбцах. Выпускной коллектор, картер маховика, маховик будет выпускаться на Лидском литейно-механическом заводе и МТЗ. На следующих этапах производство двигателей новой линейки будет организовано с максимальным использованием действующих технологических мощностей предприятия в основных и вспомогательных цехах».





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