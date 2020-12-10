На молодечненской трассе Volvo врезался в остановившийся Ford: обе машины вылетели с дороги

Источник материала: Onliner

Сегодня утром, около 8:20, на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), вблизи агрогородка Лошаны Минского района, произошла авария: Volvo врезался в остановившийся на обочине Ford. Оба автомобиля в результате вылетели за пределы проезжей части.

По информации ГАИ Минской области, за рулем Volvo был 36-летний водитель, житель Молодечно. Он ехал в направлении Минска.

— По предварительной информации, автомобилист совершил наезд на автомобиль Ford, водитель которого остановился на обочине, чтобы проверить, горят ли в его авто задние фонари, — рассказали в Госавтоинспекции.





В результате столкновения водитель Ford, 62-летний минчанин, с полученными травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.





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