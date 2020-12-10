|
На молодечненской трассе Volvo врезался в остановившийся Ford: обе машины вылетели с дороги
Источник материала: Onliner
Сегодня утром, около 8:20, на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), вблизи агрогородка Лошаны Минского района, произошла авария: Volvo врезался в остановившийся на обочине Ford. Оба автомобиля в результате вылетели за пределы проезжей части.
По информации ГАИ Минской области, за рулем Volvo был 36-летний водитель, житель Молодечно. Он ехал в направлении Минска.
— По предварительной информации, автомобилист совершил наезд на автомобиль Ford, водитель которого остановился на обочине, чтобы проверить, горят ли в его авто задние фонари, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате столкновения водитель Ford, 62-летний минчанин, с полученными травмами госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром, около 8:20, на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), вблизи агрогородка Лошаны Минского района, произошла авария: Volvo врезался в остановившийся на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)