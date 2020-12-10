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В машине россиянина нашли свыше 3 кг золота
Источник материала: ОНТ
Более трех кг шлихового россыпного золота нашли и изъяли у жителя Якутии (Россия). Об этом
В ФСБ поступила информация о якутянине, который собирается продать хранящийся у него драгметал. В автомобиле TOYOTA Corolla мужчины обнаружили природное шлиховое россыпное золото общим весом более трех килограммов.
Мужчину обвинили в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере, возбуждено уголовное дело.
Драгметалл обращен в доход государства.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
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Более трех кг шлихового россыпного золота нашли и изъяли у жителя Якутии (Россия). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ...
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