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В машине россиянина нашли свыше 3 кг золота

10.12.2020 14:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В машине россиянина нашли свыше 3 кг золота

Более трех кг шлихового россыпного золота нашли и изъяли у жителя Якутии (Россия). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Якутии.

В ФСБ поступила информация о якутянине, который собирается продать хранящийся у него драгметал. В автомобиле TOYOTA Corolla мужчины обнаружили природное шлиховое россыпное золото общим весом более трех килограммов. 

Мужчину обвинили в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Драгметалл обращен в доход государства.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

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Более трех кг шлихового россыпного золота нашли и изъяли у жителя Якутии (Россия). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ...
 
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