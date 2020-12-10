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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» уступил эстонскому «Калеву» в Единой лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» уступил эстонскому «Калеву» в Единой лиге ВТБ – 82:88.
Самым результативным в составе минчан стал форвард Максим Салаш, набравший 19 очков. Следующий матч турнира «Цмокi» проведут дома в субботу против пермского клуба «Парма». Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют баскетболисты «Зенита», минчане — на предпоследней, 12-й строке.
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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» уступил эстонскому «Калеву» в Единой лиге ВТБ – 82:88. Самым результативным в составе минчан стал форвард Максим Салаш, набравший 19...
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