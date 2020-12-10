Гандболисты «Мешкова Бреста» уступили венгерскому «Пику» в Лиге чемпионов

Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешкова Бреста» на выезде уступили венгерскому «Пику» в Лиге чемпионов — 27:30.

Лучшим бомбардиром в составе брестчан стал полусредний Марко Панич, забросивший семь мячей. Следующий матч в Лиге чемпионов брестский клуб также проведёт на выезде: 17-го декабря пройдет встреча с норвежским «Эльверумом». В турнирной таблице «Мешков Брест» занимает третье место в группе «А». У команды Рауля Алонсо 9 очков (4 победы и одна ничья). Лидирует в группе по-прежнему польский «Кельце», набравший 13 баллов.

Фото: meshkovbrest.by



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