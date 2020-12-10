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Вольфович рассказал о результатах совещания у Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск

10.12.2020 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович рассказал о результатах совещания у Александра Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск.

Вольфович рассказал о результатах совещания у Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск

По сообщению пресс-службы Минобороны, план применения РГВ разработан Генеральными штабами Беларуси и России с учетом прогноза военно-политической и стратегической обстановки в регионе коллективной безопасности и рассматривается как инструмент стратегического сдерживания и отражения крупномасштабной агрессии.

В одобренном Лукашенко документе уточнен боевой состав региональной группировки войск с учетом форм и способов применения, а также на основе анализа военно-политической и стратегической обстановки.

 
 
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Начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович рассказал о результатах совещания у Александра Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск.
 
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