Вольфович рассказал о результатах совещания у Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск

Начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович рассказал о результатах совещания у Александра Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск.





По сообщению пресс-службы Минобороны, план применения РГВ разработан Генеральными штабами Беларуси и России с учетом прогноза военно-политической и стратегической обстановки в регионе коллективной безопасности и рассматривается как инструмент стратегического сдерживания и отражения крупномасштабной агрессии.

В одобренном Лукашенко документе уточнен боевой состав региональной группировки войск с учетом форм и способов применения, а также на основе анализа военно-политической и стратегической обстановки.