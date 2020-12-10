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Вольфович рассказал о результатах совещания у Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск
Источник материала: Навiны
Начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович рассказал о результатах совещания у Александра Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск.
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В одобренном Лукашенко документе уточнен боевой состав региональной группировки войск с учетом форм и способов применения, а также на основе анализа военно-политической и стратегической обстановки.
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Вольфович рассказал о результатах совещания у Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск
Начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович рассказал о результатах совещания у Александра Лукашенко по плану применения регулярной группировки войск.
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