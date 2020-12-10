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Глава МИД Литвы призвал другие страны начать расследование преступлений против человечности в Беларуси

10.12.2020 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

И.о министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии балтийскому информагентству BNS назвал «хорошим прецедентом» начатое литовской Генпрокуратурой досудебное расследование по заявлению белоруса Максима Хорошина о преступлении против человечности в Беларуси — пытках.

Глава МИД Литвы призвал другие страны начать расследование преступлений против человечности в Беларуси
Источник: lrt.lt

«Я думаю, что другие страны должны сделать то же самое, — сказал глава литовской дипломатии. — Это воодушевит людей и, думаю, заставит немного задуматься тех, кто, может быть, надеется, что все, что они делают, останется без ответа».

Он подчеркнул важность наказания «виновных в преступлениях против человечности».

«Очень важно, чтобы уголовное преследование имело место. Совет ООН по правам человека собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает Европейский союз участвовать в создании центра, который мог бы собирать юридические доказательства [преступлений против человечности в Беларуси]», — заявил глава МИД Литвы.

Совладелец минского цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин был задержан 13 октября в белорусской столице. Из РУВД его увезли в больницу на машине скорой помощи. Впоследствии Хорошин заявил о жестоком избиении во время задержания, а также непосредственно в милиции. В ГУВД Мингорисполкома информацию о причиненных ему телесных повреждениях назвали «еще не проверенной» и заявили, что у него есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки. 18 октября стало известно, что Хорошин уехал из Беларуси.

На пресс-конференции 27 ноября в Вильнюсе адвокат Гедрюс Данелюс сообщил, что в Генпрокуратуру Литвы подано заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны представителей власти Беларуси. Он отметил, что помимо заявления были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, описывающие телесные повреждения потерпевшего, фото- и видеоматериалы. Также было указано имя «человека, который мог совершить это преступление», — представителя главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Победой в таком процессе, по словам адвоката, будет само обвинительное решение как таковое.

9 декабря генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по заявлению Хорошина на основании статьи 100-3 УК Литвы (запрещенное международным правом обращение с людьми — причинение телесных повреждений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права).

В литовской Генпрокуратуре заявили, что «обстоятельства происшествия, указанные заявителем, и другие исходные данные, представленные в прокуратуру, были оценены как имеющие признаки преступления, к которому применяется универсальная юрисдикция в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики». Надзорный орган отметил: универсальная юрисдикция подразумевает, что «уголовная ответственность за преступления в соответствии с международными договорами наступает независимо от гражданства потерпевших и подозреваемых, места совершения преступления и того, подлежит ли оно наказанию по закону в государстве, где преступление было совершено». К таким преступлениям, согласно УК Литвы, относятся пытки как одно из преступлений против человечности.

Позже в тот же день Генпрокуратура Беларуси отреагировала на действия своих литовских коллег. «Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — говорилось в комментарии ведомства.

«В настоящее время по заявлению указанного гражданина компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку, и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством», — сообщили в белорусской Генпрокуратуре.

Отмечалось также, что в МИД направлена информация «о необходимости принятия соответствующих мер реагирования по линии внешнеполитического ведомства».

 
 
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И.о министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии балтийскому информагентству BNS назвал «хорошим прецедентом» начатое литовской Генпрокуратурой...
 
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