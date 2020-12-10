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Ученые обнаружили организм, живущий уже 2500 лет

10.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили организм, живущий уже 2500 лет

  • 10.12.2020, 14:12
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Ученые обнаружили организм, живущий уже 2500 лет
Фото: Getty Images

Это — самое крупное живое существо на Земле.

В конце 1980-х годов, исследователи обнаружили самый крупный живой организм за всю историю.. Им оказалась огромная грибница, раскинувшаяся на Верхнем полуострове Мичигана. Площадь занимаемой ей территории достигает 37 гектаров! Недавно ученые выяснили, что она принадлежит к виду Armillaria gallica (хорошо знакомый всем грибникам Опенок толстоногий), и что на самом деле грибница в четыре раза больше (!) и в два раза старше, чем исследователи полагали изначально, пишет popmech.ru.

В отличие от большинства других грибов, гифы (тонкие нити, образующие тело грибницы) Armillaria gallica не просто распространяются под землей подобно паутине, но сращиваются в похожие на плетеные шнурки образования, которые проникают в мертвое или пораженное болезнью дерево. Для того, чтобы определить реальные размеры грибницы, ученые взяли 245 образцов, максимально удаленных друг от друга, и сравнили структуру их генов. Выяснилось, что все эти грибы мало того, что принадлежат к одной большой грибнице, так строение их гифов еще и указывает на то, что грибнице должно быть минимум 2500 лет!

При секвенировании генома 15 образков биологи также смогли отследить и динамику изменения генов опенка. К своему удивлению они обнаружили, что такой колоссальный организм подвержен удивительно малому числу мутации, и сама скорость формирования генетических отклонений крайне невелика — всего 163 мутации среди 100 миллионов генетических групп. Мутация — это не только патология, но и просто свидетельство того, насколько быстро организм может развиваться и реагировать на изменения внешней среды. Пока что ученые не уверены, в чем кроется секрет гриба-долгожителя — в невероятно устойчивом геноме или же в том, что он изолирован от мира в толще земли.

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