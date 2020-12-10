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В Facebook и Instagram произошел массовый сбой. Задело почти всю Европу
Источник материала: Tut.by
В Facebook, Facebook Messеnger и Instagram произошел массовый сбой. Задета почти вся Западная Европа. Об этом говорится на специализированном ресурсе по отслеживанию подобных проблем
Проблемы, судя по карте сбоев, задели множество стран Западной Европы — Испанию, Грецию, Францию, Великобританию, Польшу, Нидерланды и другие. Беларусь, если верить информации Downdetector, не находится в списке пострадавших. Но несколько пользователей написало нам, что затруднения с Facebook есть и в Беларуси — больше всего жалуются на Messеnger.
Официальных заявлений от представителей Facebook (они же владеют и Instagram) пока не поступало.
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Официальных заявлений от представителей Facebook (они же владеют и Instagram) пока не поступало.
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