ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Facebook и Instagram произошел массовый сбой. Задело почти всю Европу

10.12.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Facebook, Facebook Messеnger и Instagram произошел массовый сбой. Задета почти вся Западная Европа. Об этом говорится на специализированном ресурсе по отслеживанию подобных проблем Downdetector.


Карта со сбоями в Instagram

Проблемы, судя по карте сбоев, задели множество стран Западной Европы — Испанию, Грецию, Францию, Великобританию, Польшу, Нидерланды и другие. Беларусь, если верить информации Downdetector, не находится в списке пострадавших. Но несколько пользователей написало нам, что затруднения с Facebook есть и в Беларуси — больше всего жалуются на Messеnger.

Официальных заявлений от представителей Facebook (они же владеют и Instagram) пока не поступало.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальных заявлений от представителей Facebook (они же владеют и Instagram) пока не поступало.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили организм, живущий уже 2500 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика