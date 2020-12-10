Разработчик назвал число предзаказов на игру Cyberpunk 2077

Источник материала: АФН

Предзаказы на, пожалуй, самую ожидаемую компьютерную игру года Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек.

Об этом сообщила компания-разработчик CD Projekt Red, передает РБК.

В России и в других странах игра вышла 10 декабря, релиз игры состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу, сообщается на сайте компании.

Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) в жанре киберпанк.

Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020».

Особенностью игры являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами. В зависимости от выбора — Corpo, Nomad или Street Kid — можно увидеть три различных варианта развития событий. Выбранная предыстория также будет влиять на некоторые характеристики и поведение главного героя.

Польская компания CD Projekt Red была основана в 2002 году. Среди ее самых известных проектов — серия игр по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского.