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Разработчик назвал число предзаказов на игру Cyberpunk 2077

10.12.2020 14:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Предзаказы на, пожалуй, самую ожидаемую компьютерную игру года Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек.

Об этом сообщила компания-разработчик CD Projekt Red, передает РБК.

В России и в других странах игра вышла 10 декабря, релиз игры состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу, сообщается на сайте компании.

Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) в жанре киберпанк.

Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Игра является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020».

Особенностью игры являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами. В зависимости от выбора — Corpo, Nomad или Street Kid — можно увидеть три различных варианта развития событий. Выбранная предыстория также будет влиять на некоторые характеристики и поведение главного героя.

Польская компания CD Projekt Red была основана в 2002 году. Среди ее самых известных проектов — серия игр по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского.

 
 
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Предзаказы на, пожалуй, самую ожидаемую компьютерную игру года Cyberpunk 2077, которая вышла 10 декабря, оформили 8 млн человек.
 
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