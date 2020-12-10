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Генпрокуратура и БЖД запутались в показаниях в истории с задержанным на работе гомельчанином

10.12.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Железнодорожник, в должностные обязанности которого входит обеспечение безопасности движения поездов, заступил на смену, а через несколько часов пропал со своего рабочего места.
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Его руководство обязано было забить тревогу, тем более что камера наружного наблюдения зафиксировала, как трое мужчин в цивильном уводят работника в неизвестном направлении, пишут Сильные новости.

Похищение? Тогда нужно срочно обратиться в милицию. Однако такого заявления сделано не было, ибо железнодорожное начальство оказалось в неведении о пропаже работника. А вот у Генпрокуратуры своя, прямо противоположная, версия событий…

Выпускник Белорусского государственного университета транспорта Александр Новак по распределению до недавнего времени работал в Витебском отделении БелЖД в должности электромеханика связи линейно-производственного участка.

Александра задержали 22 августа прямо на рабочем месте на станции Шумилино сотрудники витебской транспортной милиции. Основание — участие в марше протеста, который состоялся в Витебске 16 августа. 

24 августа за участие в несанкционированном мероприятии по ст. 23.34 КоАП он получил самое минимальное наказание — предупреждение. Свою вину железнодорожник не отрицал, после освобождения о случившемся сам сообщил руководству и позже уволился. 

Возмутило же 28-летнего Новака поведение задерживавших его милиционеров, которые проигнорировали просьбу разрешить позвонить руководству, чтобы сообщить о происходящем и срочно провести замену сотрудника. Правоохранители могли и сами позвонить, но не сделали этого.

«Движение поездов по станции Шумилино осуществлялось в нарушение всех установленных норм и то, что не произошло железнодорожной катастрофы с человеческими жертвами, это случайность», — написал железнодорожник в своем заявлении, которое направил в Генпрокуратуру, МВД, БелЖД и Федерацию профсоюзов Беларуси с просьбой дать правовую оценку действиям правоохранителей.

По традиции его заявление перенаправили вниз по инстанциям, ответы от которых Александра Новака не удовлетворили, ибо они больше напоминали отписки с перечислением законодательных и прочих актов. 

Например, Витебский транспортный прокурор не взял на себя смелость давать оценку действиям сотрудников Витебского ОВДТ, которые задержали, точнее, выдернули со смены работника железной дороги и не дали ему позвонить руководству. Поэтому гомельчанин повторно обратился в Генпрокуратуру и БелЖД.

— По моим сведениям, — говорит Новак, — руководство предприятия было поставлено в известность о моем задержании, но не предприняло никаких действий по замене и не предупредило непосредственных участников рабочего процесса, чем была поставлена под угрозу безопасность движения поездов. 

Поэтому я направил электронное обращение в БелЖД с запросом провести внутреннее разбирательство. Генпрокуратуру я озадачил вопросом: почему сотрудники милиции не предупредили руководство о моем задержании?

Ответы гомельчанин получил такие, что впору очные ставки проводить или детектор лжи подключать.

Письмом от 25 ноября замначальника БелЖД С. Ф. Сизин сообщает заявителю: «Официальных сведений из органов внутренних дел о Вашем задержании руководству Витебской дистанции сигнализации и связи УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» не поступало».

Ответ Генпрокуратуры датирован 26 ноября. Старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах А. Г. Нестерук утверждает обратное: «Непосредственное руководство Витебской дистанции сигнализации и связи было проинформировано о Вашем задержании».

И кому верить? Создается впечатление, что сотрудники серьезных ведомств впали в детство и решили поиграть в «испорченный телефон». В чем все стороны правы, так это в том, что за время отсутствия Александра Новака на вверенном ему участке ЧП не случилось. Сам же он убежден, что это лишь случайность…

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Теги: Витебск
 
 
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